إطلاق حملة شلل الأطفال فى بنى سويف (فيديو)

أطلقت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الأحد، إشارة الحملة القومية للتطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر على مدار 4 أيام، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات.وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة لـ "الدستور"إن عدد الأطفال المستهدفين من الحملة يبلغ 567 ألف و625 طفلا على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1559 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 223 فرقة ثابتة و1336 فرقة متحركة.