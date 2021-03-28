إطلاق حملة شلل الأطفال فى بنى سويف (فيديو)
الأحد 28/مارس/2021 - 01:54 م
بنى سويف - محمد حفيظطباعة
أطلقت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الأحد، إشارة الحملة القومية للتطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال والتى تستمر على مدار 4 أيام، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات.
وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة لـ "الدستور"إن عدد الأطفال المستهدفين من الحملة يبلغ 567 ألف و625 طفلا على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1559 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 223 فرقة ثابتة و1336 فرقة متحركة.
وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة لـ "الدستور"إن عدد الأطفال المستهدفين من الحملة يبلغ 567 ألف و625 طفلا على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1559 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 223 فرقة ثابتة و1336 فرقة متحركة.