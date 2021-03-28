فريدة الشوباشي تؤكد تحسن حالتها الصحية وترد على شماتة الإخوان

أكدت الكاتبة الصحفية الكبيرة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن حالتها الصحية تتحسن بعد شفاءها من فيروس كورونا المستجد.وغردت فريدة الشوباشي على حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلة: "الحمد لله اتحسن وأشعر بسعادة لما غمرتونى به من حب.. ولكن لما بشوف ردود فعل وشماتة إخوان الشر بسألهم: فيه حد عندكم لم يمت؟".