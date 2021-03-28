«الدلتا للسكر»: توريد 682 ألف طن بنجر من المزارعين

أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تعاقدت خلال هذا العام مع 7 آلاف مزارع لشراء محصول البنجر بمساحات منزرعة تقدر بنحو 120 ألف فدان.وأضاف أبواليزيد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم استقبال 682 ألف طن بنجر منذ بدء فترة التوريد في شهر فبراير الماضي حتى 27 مارس الجاري من المزارعين المتعاقد معاهم لإنتاج ما يقرب من 88 ألف طن سكر أبيض من خلال مصانع السكر من البنجر التابعة لشركة الدلتا للسكر.