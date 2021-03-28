إزالة 15 حالة تعد على أراضي حماية النيل بمركز ملوي بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة "حماية النيل"، بقرية الشيخ عبادة، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.أوضح اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الحملة أسفرت عن إزالة 15 مخالفة بمساحة 427 مترا، مؤكدًا استمرار الوحدة المحلية في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ 17 من حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة "حماية النيل "والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.