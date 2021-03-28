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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أمين جامعة عين شمس يلتقى بوكيل «التضامن» ورئيس قرية «أبو دياب غرب»

الأحد 28/مارس/2021 - 01:49 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،
إسراء جمال
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في إطار أعمال القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بمحافظة قنا، التقى سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على القافلة بكل من حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومحمود قاسم رئيس قرية أبو دياب غرب وعدد من القيادات المحلية، والتي أشادت بجهود جامعة عين شمس في خدمة القرى الأكثر احتياجًا.

ونظمت الجامعة القافلة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واللواء طيار أ.ح.أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وبرئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح حمزة أن قافلة جامعة عين شمس تقدم خدماتها المختلفة لما يزيد عن ١٠ آلاف نسمة من أهالي قرية مركز أبو دياب غرب مركز دشنا بمحافظة قنا، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص على القيام بدورها المجتمعي بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية وغيرها للمواطن المصري أينما كان.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس نجحت في خدمة العديد من القرى الأشد احتياجًا على شريط وادي النيل، حيث جابت قوافل جامعة عين شمس مختلف محافظات الوجه القبلي بالإضافة إلى مدن الحلايب والشلاتين وأبو رماد، فضلًا عن القوافل التي تخدم المواطنين بالقاهرة والجيزة وضواحيها.

وتفقد حمزة نشاط محو الأمية وتعليم الكبار والذي يقوم بإجراء استكتابات بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة تحت إشراف د. إسلام السعيد.

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