لحن العذراء.. يرتله المسيحيون في الأمراض

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن لحن "الأودية السادسة" من براكليسي، وابتهال العذراء بكنيسة الروم الأرثوذكس، يتُرتّل في أية حاجة من مرض أو ضيق.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللحن يقول: "يا شفيعة المسيحيين غيرَ الخازية الوسيطة لدى الخالق غير المردُودة لا تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة، نحن الصارخين إليك بإيمانٍ، بادري إلى الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا والدة الإله المتشفعة دائمًا بمكرميك".وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير الذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.