رئيس حكومة ولاية بافاريا ينتقد سياسة كورونا في ولايات ألمانية أخرى

انتقد ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، سياسة كورونا في ولايات ألمانية أخرى.وفي مقابلة مع صحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن " وضع كورونا يتفاقم وبعض الولايات لم تفهم بعد للأسف خطورة الوضع".وعن النقاش المثار أخيرا حول إمكانية إجراء محادثات جديدة بين الحكومة الاتحادية والولايات، قال زودر " ليس هناك حاجة إلى إجراء محادثات جديدة باستمرار بل إن هناك حاجة للتطبيق الحازم لمكابح الطوارئ".والمقصود بـ "مكابح الطوارئ" هو الحد الذي اتفقت عليه الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يستوجب تشديد القيود إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع عتبة 100 لثلاثة أيام متتالية.