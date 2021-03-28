«ألسن عين شمس» تستعد لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب

يستعد قطاع الدراسات العليا والبحوث في كلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان «الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية»، خلال الفترة من 30 إلى 31 مارس 2021.يأتي هذا في إطار تطوير المسيرة البحثية لكلية الألسن وخروجًا عن انحصار الأبحاث العلمية في الإطار النظري البحت، ومواكبةً للاتجاه التطبيقي للعلوم المختلفة، الذي يسود البحث العلمي على مستوى العالم.ويسعى المنتدى لإتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية باعتبارها التوجه البحثي الرئيس للدولة والجامعة، مما يؤدي إلى تسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.ويشارك في المنتدى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى مشاركين من الجزائر وإيطاليا لمناقشة مجالات البحث التطبيقي في الأدب واللغة والترجمة.وأوضح أن منتدى شباب الباحثين منصة علمية بحثية مهمة دشنتها كلية الألسن منذ سنوات ويعقد بشكل دوري سنويا إلا أنه قد أرجئ تنظيم المنتدى العام الماضي لظروف جائحة كورونا.