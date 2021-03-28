رشا قلج تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

حرصت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ والرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميرك» الدولية الخيرية، على تقديم واجب العزاء في ضحايا حادث قطاري سوهاج، حيث نعت ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم قائلة: «أتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».وأشادت «قلج» بتحركات القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتواجد على كل المستويات بموقع الحادث والمتابعة المستمرة لكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة.