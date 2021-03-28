خدمات لوجستية لـ321 سفينة عالقة بقناة السويس

تقدم هيئة قناة السويس، خدمات لوجستية متنوعة لـ321 سفينة عالقة من الاتجاهين الشمالي والجنوبي والبحيرات المرة والتي تنتظر العبور من القناة، عند تعويم السفينة الجانحة.وتواصل أطقم هيئة قناة السويس على مدار الساعة مع السفن العالقة عن طريق أجهزة اللاسلكي لتوفير كل احتياجات ومطالب تلك السفن، من خلال المتابعة وتقديم التسهيلات المطلوبة، سواء إمدادات بالأغذية أو المياه أو العلاج أو رعاية طبية.وكانت 3 سفن محملة بالمواشي، أوشك العلف الموجود على متنها على النفاذ، وكان لهم أعلاف عالقة بالجمارك، تم التواصل مع الجمارك وتم جلب العلف المطلوب، بجانب التواصل مع وزير الزراعة لتوفير احتياجات السفن الثلاث وتم توفير طاقم طب بيطري لمتابعة المواشي المتواجدة على السفن.