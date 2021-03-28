إقامة صلاة الجنازة على زوجة محافظ أسيوط بساحة مستشفى الجامعي

أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، صلاة الجنازة على زوجة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بساحة مفتوحة بمستشفى أسيوط الجامعي، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.جاء ذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة التباعد.كانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط في بيان لها اليوم، عن وفاة زوجة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشيرة إلى أنه جارى إعلان تفاصيل الجنازة.يأتى ذلك فيما أفادت مصادر طبية أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.