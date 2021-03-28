رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على البابا ثيوفيلوس باتميوس أحد أبطال الثورة اليونانية

الأحد 28/مارس/2021 - 01:46 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
طباعة
أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "البابا ثيوفيلوس باتميوس أحد أبطال الثورة اليونانية عام 1821م".

وقال: "خلال القداس الإلهي الذي ترأسه صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في كنيسة البشارة في المقر البطريركي بالإسكندرية، تحدث عن شخصية عظيمة في المسيحية لعبت أحد أهم الأدوار في الثورة اليونانية عام 1821، حيث ناضل بقوة من أجل حرية الأمة اليونانية، وهو مثلث الرحمات البابا ثيوفيلوس باتميوس".

وأضاف: "إن كان للبطريركية المسكونية المقدسة البطريرك غريغوريوس الخامس أثناء الكفاح المقدس عام 1821، وإذا كان لليونان جرمانوس البطريرك القديم، فإن بطريركية الإسكندرية كان لها بطريرك الإسكندرية ثيوفيلوس باتميوس الذي دافع عن الأرثوذكسية والشعب اليوناني".

وتابع: "لقد مرت مائتي عام واليونان وقبرص ما زالا يأملان برفع صليب الأرثوذكسية، مائتي عام حتى الآن تلوح راية الحرية لكي تتحرر شعوب الأرض. تعيش شعوب الأرض حسب تاريخها. وهم لا يموتون! لأنهم يعرفون كيف يغنون ويرنمون بحريتهم، وفي الواقع، من المميزات أن ألكسندروس إبسيلانتس أطلق على البابا ثيوفيلوس *روعة البطاركة، وعظمة الأمة ودعم اليونان، ذلك كما ورد في أرشيف بطريركية الإسكندرية".

وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

موضوعات متعلقة

الأسواق العالمية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

بـ25 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات والدفعة الأخيرة من العلاوات الخميس


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع