تعرف على البابا ثيوفيلوس باتميوس أحد أبطال الثورة اليونانية

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "البابا ثيوفيلوس باتميوس أحد أبطال الثورة اليونانية عام 1821م".وقال: "خلال القداس الإلهي الذي ترأسه صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في كنيسة البشارة في المقر البطريركي بالإسكندرية، تحدث عن شخصية عظيمة في المسيحية لعبت أحد أهم الأدوار في الثورة اليونانية عام 1821، حيث ناضل بقوة من أجل حرية الأمة اليونانية، وهو مثلث الرحمات البابا ثيوفيلوس باتميوس".وأضاف: "إن كان للبطريركية المسكونية المقدسة البطريرك غريغوريوس الخامس أثناء الكفاح المقدس عام 1821، وإذا كان لليونان جرمانوس البطريرك القديم، فإن بطريركية الإسكندرية كان لها بطريرك الإسكندرية ثيوفيلوس باتميوس الذي دافع عن الأرثوذكسية والشعب اليوناني".وتابع: "لقد مرت مائتي عام واليونان وقبرص ما زالا يأملان برفع صليب الأرثوذكسية، مائتي عام حتى الآن تلوح راية الحرية لكي تتحرر شعوب الأرض. تعيش شعوب الأرض حسب تاريخها. وهم لا يموتون! لأنهم يعرفون كيف يغنون ويرنمون بحريتهم، وفي الواقع، من المميزات أن ألكسندروس إبسيلانتس أطلق على البابا ثيوفيلوس *روعة البطاركة، وعظمة الأمة ودعم اليونان، ذلك كما ورد في أرشيف بطريركية الإسكندرية".وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.