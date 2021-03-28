رئاسة الحرمين: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إطلاق الخطة التشغيلية لشهر ‎رمضان المبارك خلال اللقاء الإعلامي السنوي.وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية "رئاسة الحرمين" التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.وقال ‏السديس، خلال اللقاء الإعلامي السنوي: "خطتنا لهذا العام خطة تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال اللالتزام بالإجراءات الاحترازية، أولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم".وأضاف: ‏"تستعد ‎رئاسة شؤون الحرمين لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة".وأشار ‏السديس، إلى أنه سيتم تخصيص 5 مصليات داخل ‎المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية.كما أكد ‏الرئيس العام لشؤون الحرمين، استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، حسبما أفادت جريدة "الرياض" السعودية.