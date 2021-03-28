رئاسة الحرمين: جاهزون لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان
الأحد 28/مارس/2021 - 01:44 م
نيفين أشرفطباعة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إطلاق الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك خلال اللقاء الإعلامي السنوي.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية "رئاسة الحرمين" التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.
وقال السديس، خلال اللقاء الإعلامي السنوي: "خطتنا لهذا العام خطة تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال اللالتزام بالإجراءات الاحترازية، أولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم".
وأضاف: "تستعد رئاسة شؤون الحرمين لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة".
وأشار السديس، إلى أنه سيتم تخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية.
كما أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين، استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، حسبما أفادت جريدة "الرياض" السعودية.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية "رئاسة الحرمين" التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.
وقال السديس، خلال اللقاء الإعلامي السنوي: "خطتنا لهذا العام خطة تعنى بالتعامل مع الجائحة من خلال اللالتزام بالإجراءات الاحترازية، أولها أخذ اللقاح والتقيّد بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة حفاظًا على صحة المعتمرين وسلامتهم".
وأضاف: "تستعد رئاسة شؤون الحرمين لتوفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقايا والرفادة".
وأشار السديس، إلى أنه سيتم تخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية.
كما أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين، استمرار تعليق سفر الإفطار والاعتكاف، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، حسبما أفادت جريدة "الرياض" السعودية.