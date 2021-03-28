18 ساعة تصوير ليوسف الشريف فى «كوفيد 25»

يواصل الفنان يوسف الشريف تصوير أحداث مسلسله الدرامي الجديد "كوفيد 25" واستقر الشريف والمخرج أحمد نادر جلال على رفع ساعات تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة إلى 18 ساعة يوميا لإنجاز أكبر عدد من مشاهد العمل خلال هذه الأيام التي تسبق حلول شهر رمضان الكريم.المسلسل من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.