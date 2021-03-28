صورة وتعليق.. أيقونة البشارة الأثرية في سانت كاترين

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة أيقونة عيد البشارة.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "في أيقونة عيد البشارة يظهر الملاك ميخائيل مبشرُا للعذراء مريم بقوله لها: "وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنًا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ... اَلرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلِذلِكَ أَيْضًا الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللهِ".وأضاف: "وفي الأيقونة أيضًا يظهر الطفل يسوع في أحشاء العذراء مريم، لكنه جهة قلبها، ذلك أن لحظة بشارة الملاك العذراء مريم بحبلها وبحلول الروح القدس عليها تجسد، أخذ جسدًا إنسانيًا منها، ابن الله (الإقنوم الثاني في الثالوث الأقدس) في أحشائها كامل النمو. وكان نموه في أحشائها بالحجم، وليس كسائر البشر عند الحبل بهم الذين يتطور نموهم في أحشاء أمهاتهم من أجنة غير كاملة النمو حتى يكتمل نموهم".وتابع: "الأيقونة من دير سانت كاترين في سيناء تعود للقرن السادس، وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.