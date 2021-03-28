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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة (صور)

الأحد 28/مارس/2021 - 01:43 م
تطعيم الجرعة الثانية
تطعيم الجرعة الثانية
البحيرة معوض هويدى
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انطلقت صباح اليوم الأحد، فاعليات الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة، وتستمر الحملة لمدة 4 أيام، وتستهدف الحملة 1098504 أطفال بالمحافظة من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في مصر بغض النظر عن جنسياتهم لرفع مناعة الأطفال.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك فى الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض موجها بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات اثناء تنفيذ الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لافتًا إلى مشاركة عدد 3023 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة بمشاركة 390 طبيب و236 مشرف.

وأضاف طلحة، أن التطعيم يبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 5 عصرا للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية وحتى الساعة الثامنة مساء للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن إستراتجية الحملة تركز على استمرار التطعيم من شقه إلى شقه لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بمكاتب الصحة والمراكز الصحية والحضرية والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم آمن ومجانى.
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة (صور)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة (صور)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة (صور)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة (صور)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة (صور)
بدء تطعيم الجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة (صور)

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