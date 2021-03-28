مبادرات للحد من استخدام البلاستيك بـ«اليوم المصري لإعادة التدوير»

أطلقت وزارة البيئة في اليوم المصري الأول لإعادة التدوير عدة مبادرات للحد من استخدام البلاستيك وإعادة تدويره بمشاركة كبرى شركات الأغذية في مصر، واستعرضت جميع المبادرات السابقة.وقال مستشار وزيرة البيئة لشؤون المشروعات، الدكتور علي أبو سنة، إن الوزارة تتبنى استراتيجية الاقتصاد الدوار، مشيرا إلى أن هذه المبادرات ساهمت في خلق فرص عمل للشباب.وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أننا نعكف على تشجيع عملية جمع البلاستيك، وإيجاد بدائل صديقة للبيئة.جاء ذلك في حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورؤساء مجالس إدارات والمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات ومن أهمها (نستله، بريما بلاست، كوكاكولا، بيبسي، يونيليفر، بروكتر أند جامبل، الأهرام للمشروبات، CID).