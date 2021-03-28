المشدد 7 سنوات لمتهم بأحداث حدائق حلوان

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، بحرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان بالسجن المشدد 7 سنوات.وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.