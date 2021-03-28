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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئصال غدة درقية نادرة بالجزء الخلفى من اللسان لسيدة بطنطا الجامعى

الأحد 28/مارس/2021 - 01:39 م
استئصال غدة درقية
استئصال غدة درقية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق جراحى بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى طنطا الجامعي من استئصال غدة درقية نادر وجودها بالجزء الخلفى من اللسان لشابة تبلغ من العمر 35 عاما فى عملية نادرة استغرقت ساعتين.

و‏أشار رئيس الجامعة، إلى أن العملية تم إجراءها بالمجان دون تحمل المريضة لأى نفقات بالقسم الداخلى بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ‏مشيدًا بجهود الفريق الطبي الذي إجراء الجراحة وطاقم التخدير والتمريض.

و‏أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن المريضة كانت تعاني من عيب خلقى نادر وهو وجود الغدة الدرقية بالجزء الخلفى من اللسان مما كان يسبب لها صعوبة فى التنفس والبلع والاختناق أثناء النوم.

وأضاف عميد طب طنطا، أن تخدير المريضة كان يمثل تحديًا نظرًا لوجود الغدة الذى يماثل حجم البرتقالة فى مجرى التنفس، لكن نجح فريق التخدير بتركيب أنبوب تنفس للمريضة بمنظار القصبة الهوائية بمهارة فائقة دون أن تشعر المريضة بأى ألم، بعدها قام الفريق الجراحى باستئصال الغدة من الفم باستخدام المنظار الجراحى.

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