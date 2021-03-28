رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)

الأحد 28/مارس/2021 - 01:38 م
فنانيس
فنانيس
آية سالم - تصوير: إسلام محمود
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتعتبر الفوانيس من أكثر العادات التي تمثل بهجة بحلول الشهر الكبير سواء للكبار أو الصغار، وفي هذا العام بعد ركود العام الماضي سيطرت حالة من البهجة على منطقة السيدة الزينب بالقاهرة.

وقد زين شوارعها بشوادر فوانيس رمضان تزامنا مع اقتراب الشهر، والتي تنوعت أشكالها وأحجامها لتناسب كافة الفئات والطبقات والأعمار ليجتمع الكل على شراء فانوس رمضان كونه رمزا أساسيا للشهر الكريم.

وفي كل عام يظهر شكل جديد يمثل فانوس رمضان وخلال الأعوام السابقة كانت الشخصيات الكارتونية أكثر طلبا، ولكن مع ظهور شخصيات فنانيس الكارتونية تصدرت المحال وحركة البيع والشراء.

يقول محمد، أحد البائعين بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، إن خلال الأعوام القليلة الماضية احتلت شخصيات "فنانيس" الكارتونية صادرة المحال والمبيعات، وكانت الأكثر طلبا على كافة المستويات والأعمار.

ومن جانبه أوضحت أم حبيبة، إحدى البائعات بالسيدة زينب، إن كافة الشوادر تضم مختلف الأنواع من الفوانيس إلا شخصيات فنانيس الكارتونية أصبح لديها مكانة خاصة لدى المصريين بعد ظهورها في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن أسعارها في متناول الجميع ومناسبة لمختلف الأعمار.

أكد أحد البائعين أن شخصيات فنانيس الكارتونية تصدرت المبيعات لهذا العام، خاصة لمن يرغب تقديمها كنوع من الهدايا سواء المرتبطين أو الأطفال، علاوة على أنها أول الشخصيات التي أصبح من الضروري أن توجد في بوكس رمضان.
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)
«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

الأسواق العالمية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

بـ25 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات والدفعة الأخيرة من العلاوات الخميس

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع