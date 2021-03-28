«فنانيس» في رحاب السيدة زينب.. والأكثر طلبًا بين فوانيس رمضان (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتعتبر الفوانيس من أكثر العادات التي تمثل بهجة بحلول الشهر الكبير سواء للكبار أو الصغار، وفي هذا العام بعد ركود العام الماضي سيطرت حالة من البهجة على منطقة السيدة الزينب بالقاهرة.وقد زين شوارعها بشوادر فوانيس رمضان تزامنا مع اقتراب الشهر، والتي تنوعت أشكالها وأحجامها لتناسب كافة الفئات والطبقات والأعمار ليجتمع الكل على شراء فانوس رمضان كونه رمزا أساسيا للشهر الكريم.وفي كل عام يظهر شكل جديد يمثل فانوس رمضان وخلال الأعوام السابقة كانت الشخصيات الكارتونية أكثر طلبا، ولكن مع ظهور شخصيات فنانيس الكارتونية تصدرت المحال وحركة البيع والشراء.يقول محمد، أحد البائعين بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، إن خلال الأعوام القليلة الماضية احتلت شخصيات "فنانيس" الكارتونية صادرة المحال والمبيعات، وكانت الأكثر طلبا على كافة المستويات والأعمار.ومن جانبه أوضحت أم حبيبة، إحدى البائعات بالسيدة زينب، إن كافة الشوادر تضم مختلف الأنواع من الفوانيس إلا شخصيات فنانيس الكارتونية أصبح لديها مكانة خاصة لدى المصريين بعد ظهورها في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن أسعارها في متناول الجميع ومناسبة لمختلف الأعمار.أكد أحد البائعين أن شخصيات فنانيس الكارتونية تصدرت المبيعات لهذا العام، خاصة لمن يرغب تقديمها كنوع من الهدايا سواء المرتبطين أو الأطفال، علاوة على أنها أول الشخصيات التي أصبح من الضروري أن توجد في بوكس رمضان.