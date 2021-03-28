ثقافة وتاريخ ورياضة وانتخابات.. برامج تفاعلية بـ«الوطنية للتدريب»

• حسام الدين محمد: البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ليس مجرد برنامج تدريبي عادي بل بالنسبة لي هو تجربة حياتية مختلفة• عبير عبدالحميد: الأمة التي لا تعرف تاريخها لا تحسن صناعة مستقبلها• محمد أنور: فكرة التأهيل بالبرنامج لا تشمل التأهيل العقلي فقط ولكن تتضمن أيضًا التأكيد على أهمية الرياضة• المهندس محمد ربيع: الثقافة هي بيئة خصبة لتبادل الخبرات وأداة فعالة على التواصل الإيجابي والتفاعل البناءتتضمن البرامج التدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب ورش عمل ومحاضرات تدريبية بالإضافة إلى عدة أنشطة وفعاليات.وسعت الأكاديمية الوطنية لوضع برنامج متكامل يتضمن عدة أنشطة وفعاليات؛ فاهتمت بالشقين الثقافي للحفاظ على الهوية المصرية والشق التاريخي إضافة إلى النشاط البدني وهو العنصر الأساسي لبناء مجتمع قوي، وذلك بجانب تغذية عقولهم بأحدث المعارف والتجارب العملية والعلمية.وفي السطور التالية نسرد بعض آراء متدربي البرنامج عن تلك الأنشطة والفعاليات ومدى استفادتهم منها:في البداية أشاد الدكتور حسام الدين محمد، مدير عام إدارة شؤون الموردين بمجموعة شركات المصرية للاتصالات، بالبرنامج قائلًا: "البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة ليس فقط مجرد برنامج تدريبي عادي بل بالنسبة لي هو تجربة حياتية مختلفة تمامًا عن جميع ما مررت به من خبرات، تجربة ثرية بتنوع محاور التدريب والأنشطة وتباين الخلفيات العلمية والعملية للسادة المتدربين".وصف حسام الدين الشق الثقافي بالبرنامج كواحد من المحاور المهمة في إثراء الشخصية، فقد راعته الأكاديمية الوطنية في تصميم البرنامج بوضع أنشطة متنوعة من جلسات نقاشية لمجموعة من الكتب المختارة مع أدباء متميزين، وعقد ندوات ثقافية ومحاضرات توعوية وفعاليات فنية، مضيفًا: "حرص الأكاديمية الوطنية على وجوده كشق بالبرنامج، يعكس إصرارها على تأهيل قيادات تنفيذية عصرية مُلمة بالعديد من الجوانب المختلفة وليس فقط الفنية منها".وأعرب عن سعادته بالبرنامج الرياضي واصفًا إياه بواحد من المكاسب المهمة جدًا؛ نظرًا لبعد العديد منا عن ممارسة أي نشاط رياضي قبل الالتحاق بالبرنامج، فالحقيقة أفتقر للقدرة على التعبير عن مدى استفادتي البدنية منه، والتي انعكست بشكل ملحوظ على قدراتي الذهنية والحالة المزاجية العامة التي بدورها تسهم في تعظيم الاستفادة من البرنامج.ثم تطرق إلى عملية انتخابات أندية البرنامج كأولى الفعاليات الجماعية للدفعة بعد أسابيع قليلة من بداية الرحلة وانطلاق أنشطة البرنامج، فكانت فرصة رائعة للتعرف عن قرب على خبرات وإنجازات المتدربين عن طريق عرض المُرشحين لأنفسهم وبرامجهم الانتخابية، مشيدًا بالعملية الانتخابية التي أدارتها الأكاديمية الوطنية بمنتهى الحرفية والشفافية وحسن التنظيم.وتحدث عن مهام النادي العلمي، والتي تشمل تبادل الخبرات المعرفية والعملية بين متدربي الدفعة عن طريق مشاركة معلومات وتقارير محدثة من مصادر معتبرة في مختلف النواحي العلمية والإدارية، والعمل على مبادرة مجتمعية لرفع كفاءة البنية التحتية العلمية لمدارس المرحلة الإعدادية والثانوية في المناطق الأقل حظًا بالإضافة إلى تطوير حاضنة للأفكار لعمل أبحاث ودراسات لوضع حلول علمية وعملية لمعالجة المشكلات والظواهر السلبية في المجتمع، ودراسة العمل على تكامل تطبيقات التكنولوجيا الرقمية (بالأخص الذكاء الاصطناعي) مع العمليات الإدارية الموجودة داخل أجهزة الدولية.وشددت عبير عبدالحميد، عضو المكتب الفني لوزيرة الثقافة، على أهمية الأنشطة الثقافية بالبرنامج، قائلة: "الأمة التي لا تعرف تاريخها لا تحسن صناعة مستقبلها، فيجب علينا جميعًا تنمية الجانب الثقافي؛ لأن الإنسان هو حامل الثقافة، والثقافة هي عنصر من عناصر تشكيل الوعي القومي والوطني، وحائط الصد ضد أي فكر متطرف يهاجم مصر".وعن البرنامج الرياضي، قالت عبدالحميد: "العقل السليم في الجسم السليم.. فوجئنا بوجود برنامج رياضي، وذلك لعدم ممارستنا للرياضة من قبل، وبعد أن قطعنا شوطًا كبيرًا في البرنامج، لمسنا فرقًا عظيمًا في تنظيم يومنا واستعادة نشاطنا، إلى جانب ممارستنا لألعاب رياضية مختلفة وتزويدنا بمعلومات عنها".وشرحت عملية انتخابات أندية البرنامج والمهام المنوطة بها، موضحةً أنه أُتيحت الفرصة لكل مُتدرب ليعرض البرنامج الانتخابي لكل ناد؛ مما خلق أجواء تنافسية لإقناع الموجودين ببرنامجه الانتخابي.وأضافت أن انتخابات الأندية تمت في بداية البرنامج - وفي ذلك الحين لم يكن يعرف بعضهم البعض- فالانتخاب تم بناء على البرنامج المُقدم واقتناع المتدربين بما سيقدمه المُترشح.كما تحدثت عبير عبد الحميد عن أنشطة النادي الثقافي للبرنامج حيث تم إهداء المتدربين نسخة من الجزء الأول لكتاب "حكاية الولاد والأرض" وشراء كتاب "الرجل ذو البدلة البيضاء"، كما يسعى النادي الثقافي إلى تنظيم معرض للحرف التقليدية المصرية؛ تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب وضع خطة مستقبلية لتنسيق زيارات ثقافية لعدة أماكن منها قصر البارون.بينما استعرض محمد أنور عبدالسلام، مدرس مساعد في كلية التجارة بجامعة الزقازيق، الاستفادة العائدة عليهم من الشق الثقافي بالبرنامج حيث ساعدهم على التعرف على جهود وزارة الثقافة وبرامجها خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الفعاليات الثقافية المختلفة التي أعدتها الأكاديمية الوطنية ساعدتهم في تنمية الإدراك الشخصي وتشكيل الوعي الثقافي ومعرفة قوى مصر الناعمة وكشف الهوية المصرية الأصيلة والتراث الثري المصري.وعن البرنامج الرياضي قال: "إن البرنامج رفع مستوى اللياقة البدنية لدي بشكل كبير وملحوظ، كما صقل المستوى المهاري لدي في لعبتي كرة السلة والطائرة؛ وهذا تعزيزًا لقيمة الرياضة كجزء من خطة إعداد رجل الدولة، ففكرة التأهيل بالبرنامج لا تشمل التأهيل العقلي فقط ولكن تتضمن أيضًا التأكيد على أهمية الرياضة".ثم تحدث محمد أنور عن انتخابات أندية البرنامج كواحدة من التجارب الجديدة بالنسبة لهم، خاصةً أن هذه الانتخابات كانت في بداية البرنامج قبل معرفة بعضهم البعض، وعرض كل مُرشح برنامجه الانتخابي لإقناع زملائه بالتصويت له، وتم الاتفاق في ختام الانتخابات أن المرشح الفائز سيجمع بين البرامج الانتخابية لكافة المرشحين الآخرين.وتناول محمد أنور مهامه بالنادي الرياضي؛ فهو مختص بالإشراف على المصروفات المالية بالنادي، وتنظيم الملفات المالية والاحتفاظ بالأوراق والمستندات المالية والشيكات المصروفة، إلى جانب إعداد التقرير المالي الدوري شهريًا وتقديمه للهيئة الإدارية للنادي؛ تمهيدًا لرفعه لإدارة الأكاديمية.بينما عرف المهندس محمد ربيع، نائب مدير المكتب الفني لمكتب التصميمات والاستشارات الهندسية التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، الأنشطة الثقافية قائلًا: "الثقافة هي بيئة خصبة لتبادل الخبرات وأداة فعالة على التواصل الإيجابي والتفاعل البناء وتوسيع أُفقنا وتزويدنا بالمعرفة والقدرة على الانخراط في الثقافات المحيطة بهم في المجتمع، بالإضافة إلى إتاحة لنا نظرة عن القرب لمختلف الفنون سواء كانت مسرح أو أوبرا".ثم شرح البرنامج الرياضي، قائلا إن البرنامج يتيح لهم أخذ فكرة عن معظم الألعاب إلى جانب ممارستهم لها.وتطرق المهندس محمد ربيع إلى عملية انتخابات أندية البرنامج التي تعُد محاكاة للعملية الانتخابية بكل مراحلها بدايةً من إعلان أسماء المُترشحين مرورًا بالدعاية الانتخابية وعرض برنامج كل مُرشح على حدة، ووصولًا للاقتراع السري المباشر، وفي النهاية إعلان الأسماء الفائزة والحاصلة على أعلى نسبة تصويت.وعرض المهندس محمد مهامه بالنادي البيئي، ومنها إعداد خطة سنوية لأنشطة النادي ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من السادة المختصين داخل الأكاديمية، وضع برامج تنفيذية لأنشطة النادي، بالإضافة إلى توثيق أنشطة النادي وفقًا للضوابط المعمول بها بالأكاديمية، تمثيل النادي البيئي أمام الجهات المختلفة سواء داخل وخارج الأكاديمية.وتخللت أنشطة أندية البرنامج عدة فعاليات وزيارات، فأقام منسقو الأندية احتفالية بـ"يوم الشهيد" وذلك من خلال استضافة زوجة الشهيد العقيد أحمد منسي عبر الفيديوكونفراس يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس، ونسقوا زيارات لـ"محمية وادي دجلة" في المعادي ضمن أنشطة النادي البيئي يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير، وزيارتي "قصر البارون" و"عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات" وذلك ضمن أنشطة النادي الثقافي يوم السبت 6 مارس.كما أطلقوا مبادرة لترشيد المياه داخل الأكاديمية الوطنية واستخدام الأساليب الحديثة في تقنين المياه المهدرة؛ بهدف الحفاظ على مصادر مياه المختلفة، وهذا ضمن أنشطة النادي البيئي.الأكاديمية الوطنية للتدريب صممت برنامجًا رياضيًا يتم فيه التدريب البدني العام للمتدربين على مدار يومين أسبوعيًا، يليه تخصيص وقت لتعلم وممارسة بعض الألعاب الرياضية حسب ميول واهتمامات المتدربين ووفق برنامج تدريبي مُقنن، إلى جانب حضور متدربي البرنامج مباراة "مصر وسلوفينيا" لبطولة العالم لكرة اليد رجال 2021 باستاد القاهرة.كما عقدت الأكاديمية الوطنية عدة ندوات جاءت تحت عناوين "التحديات الراهنة في السياسة الدولية" و"التراث الثقافي والإسعافات الأولية في وقت الأزمات" و"الغزو العثماني" ومناقشة كتاب "ماذا حدث للمصريين؟" للكاتب جلال أمين، ونظمت عدة زيارات منها لدار الأوبرا المصرية والمسرح القومي لحضور مسرحيتي "سينما مصر" و"الوصية" وحفل موسيقي لـ"أوركسترا القاهرة السيمفوني"، بالإضافة إلى تنسيقها زيارات أخرى كـ"المتحف المصري الكبير" و"محافظة الإسكندرية" و"القاعدة البحرية برأس التين" و"محمية وادي دجلة" بالمعادي.ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.