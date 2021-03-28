تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد، من ضبط 5 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية، داخل مصنع غير مرخص للمخصبات الزراعية، قبل طرحها للبيع فى الأسواق ومحلات المبيدات والأسمدة.تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية من ضبط 5 أطنان مخصبات وأسمدة زراعية معبأة داخل شكائر منتهية الصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر السلبى الضار على الثروة الزراعية، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للمخصبات الزراعية بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.