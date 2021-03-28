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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

الأحد 28/مارس/2021 - 01:40 م
شاكر عبد الحميد
شاكر عبد الحميد
جمال عاشور
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يقيم قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل، حفل تأبين لروح العالم الجليل الدكتور شاكر عبدالحميد، وذلك بقاعة ثروت عكاشة بمقر أكاديمية الفنون بالهرم.

وكان الدكتور شاكر عبدالحميد، قد توفي منتصف الشهر الجاري، وبالتحديد يوم 18، بعد معاناته مع فيروس كورونا، وانتقاله إلى أحد المستشفيات فى الجيزة.

ويعد الدكتور شاكر عبدالحميد، واحدا من أبرز المثقفين المصريين، وتحمل مؤلفاته خصوصية، ونظرة موسوعية للعلوم والفنون، وله حضور قوى فى الوسط الثقافى.

والدكتور شاكر عبدالحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزورى فى ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.

حائز على جوائز عديدة "جائزة شومان للعلماء العرب الشبان فى العلوم الإنسانية والتى تقدمها مؤسسة عبدالحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والعرابة".

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