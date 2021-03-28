سمير صبري: تجربة أنور وجدي أبهرتني.. وعملت في الإذاعة دون أجر

عقد اليوم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ضمن فعاليات دورته العاشرة التي تقام تحت شعار ١٠ سنوات من الخيال، برئاسة السيناريت سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، مؤتمرا صحفيا، للفنان سمير صبري، في إطار تكريمه بالمهرجان.شارك في المؤتمر، الفنان محمود حميدة والمخرج مجدي أحمد على ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وضيوف المهرجان، وأدار المؤتمر جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي.في البداية، قال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، إن سمير صبري من أهم الفنانين وله تأثير كبير على الجميع، وعليه بشكل خاص، مؤكدا أنه شرف للمهرجان تكريم قامة فنية كبيرة مثل الفنان سمير صبري.وأعرب الفنان سمير صبري في البداية، عن سعادته بوجوده وتكريمه في مهرجان الأقصر، مشيرا إلى أن المرة الأولى التي حضر فيها المهرجان كانت خلال مشاركة فيلم بتوقيت القاهرة في عام ٢٠١٥، وهو اخر فيلم لصديقه الفنان الراحل نور الشريف، كما حضر دورة أخرى كان فيها تكريم الراحل جميل راتب، مؤكدا أن مهرجان الأقصر مهم جدا للسينما الأفريقية، وانه شهد ميلاد وتطور المهرجان على مدار السنوات الماضية.وأوضح صبري، أنه اقترح أن يقام خلال المهرجان أسبوع لتسويق الفيلم المصري في إفريقيا، ولقى اقتراحه قبول لدى رئيس ومدير المهرجان.واكد سمير صبري أن السينما الافريقية مهمة جدا، معربا عن سعادته بتكريمه من المهرجان في دورته العاشرة، وان هناك من تذكره بالتكريم وشعر أن مشواره الفني والاعلامي لم يذهب هباء.وقال الفنان محمود حميده: "أشاهد افلام سمير صبري منذ زمن بعيد، وقد أضاف لنشاطه التمثيلي عنصري الغناء والإعلام، وكنت أتابعه وهو يتحدث في محافل عامة او ندوات وغيرها، فأراه لا يصدر إلا البهجة، ومن المعروف عنه انه تاريخ للسينما والغناء العربي وغير العربي، فهو يملك ثقافة واسعة جدا، اما على المستوى الشخصي فقد جعل حياتي مليئة بالبهجة والتفاؤل.وقال المخرج مجدي أحمد على الذي قدم اخر فيلم للفنان سمير:" من اهم أسباب حضوري مهرجان الأقصر هذا العام ان احضر تكريم سمير صبري، على الرغم من أن علاقتنا بدأت متاخرة جدا، ولكني لم أجد سمير يتكلم عن احد الا بمحبة وبهجة حتى وهو يتحدث عن اعداءه، ولا يملك فكرة الغيرة بين الممثلين، ولديه درجة كبيرة من التسامح والمحبة والبهجة، وكان تأثيره كبير جدا علينا جميعا.وعن فكرة اتجاهه للإنتاج السينمائي، قال سمير صبري:" كنت اتمنى ان أمارس اختيار الموضوع ومكان التصوير وفريق العمل، كنت معجبا بالمنتج والمخرج أنور وجدي بافلامه، وحاولت إني أقدم مثله في أفلام أجمع فيها عدد كبير من النجوم، ففكرت ان انتج افلاما حتى اختار لوكيشن جديد. فالمنتج العادي يخاف أنه يخوض ذلك، وفعلت ذلك في فيلم جحيم تحت الماء.وعن عدم حصوله على أجر مقابل تقديم برنامج في الاذاعة، قال: "الإذاعة صاحبة الفضل عليا، علمتني الكلام وكل شئ في الدنيا، فمن حقها في هذه الظروف الحالية أن لا أتقاضى منها أجرا، أقدم برنامج منذ ٥ سنوات على إذاعة الأغاني أحاول فيه إن اقدم تاريخ الفن، وسعيد جدا بالعمل في الإذاعة بدون اجر..