عاصفة ترابية تضرب شرق العوينات.. ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة

شهدت منطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عاصفة ترابية شديدة على معظم قرى المنطقة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير على الطرق السريعة، مع انخفاض في درجات الحرارة وبرودة الجو على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كافة الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.