رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسيط الاتحاد الأوروبي في جورجيا: حان وقت التوصل لتسوية

الأحد 28/مارس/2021 - 01:32 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
دعا وسيط الاتحاد الأوروبي، كريستيان دانيلسون، حزب الحلم الجورجي الحاكم وأحزاب المعارضة، إلى التوصل إلى اتفاق حول المسائل الخلافية بين الجانبين.

وأوضح دانيلسون - فور وصوله إلى جورجيا صباح اليوم الأحد - أنه يتطلع إلى التواصل مع قادة الأحزاب السياسية في دعمهم للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في جورجيا، حيث قال:" لقد حان وقت التوصل لحل وسط، والتسوية لا تعتبر علامة ضعف بل هي علامة على القوة، والحلول الوسط تظهر أن الديمقراطية تسود في جورجيا، كما أنها هي الطريقة الأوروبية لحل الأزمة."

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى جورجيا كارل هارتزل (الذي شارك أيضًا في المحادثات في وقت سابق) إن الجولة الأولى من الوساطة "كانت مخيبة للآمال" بمعنى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويأمل الحزب الحاكم والمعارضة في التوصل إلى اتفاق في المحادثات المقبلة بوساطة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يعتقد أنه إذا تحلت جميع الأطراف ب"الإرادة الصادقة"، سوف يتمكنون من "التحرك نحو منطقة مقبولة للجميع".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود حميدة يرفض الظهور فى برنامج رامز جلال: «موقف بايخ»

الأسواق العالمية تصعد بمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

بـ25 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات والدفعة الأخيرة من العلاوات الخميس

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع