وسيط الاتحاد الأوروبي في جورجيا: حان وقت التوصل لتسوية

دعا وسيط الاتحاد الأوروبي، كريستيان دانيلسون، حزب الحلم الجورجي الحاكم وأحزاب المعارضة، إلى التوصل إلى اتفاق حول المسائل الخلافية بين الجانبين.وأوضح دانيلسون - فور وصوله إلى جورجيا صباح اليوم الأحد - أنه يتطلع إلى التواصل مع قادة الأحزاب السياسية في دعمهم للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في جورجيا، حيث قال:" لقد حان وقت التوصل لحل وسط، والتسوية لا تعتبر علامة ضعف بل هي علامة على القوة، والحلول الوسط تظهر أن الديمقراطية تسود في جورجيا، كما أنها هي الطريقة الأوروبية لحل الأزمة."من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى جورجيا كارل هارتزل (الذي شارك أيضًا في المحادثات في وقت سابق) إن الجولة الأولى من الوساطة "كانت مخيبة للآمال" بمعنى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.ويأمل الحزب الحاكم والمعارضة في التوصل إلى اتفاق في المحادثات المقبلة بوساطة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يعتقد أنه إذا تحلت جميع الأطراف ب"الإرادة الصادقة"، سوف يتمكنون من "التحرك نحو منطقة مقبولة للجميع".