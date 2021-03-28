العثور على جثة شاب متوفى منذ أيام بمسكنه فى المحلة

عثر أهالي منطقة ميدان الإمام بدائرة قسم ثان المحلة على جثة شاب داخل شقتة السكنية المفروشة ومتوفى منذ 4 أيام.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من غرفة عمليات النجدة؛ مفادها تلقيها بلاغا من أسرة شاب في العقد الثالت من عمره بالعثور على جثته في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة ميدان الإمام بدائرة قسم ثان المحلة.وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة اسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالت من عمره يدعي "محمد. ع. ا" 38 عاما ولا يوجد به إصابات ظاهرية.وتبين من التحريات أن أسرة المتوفي حاولوا التواصل مع المتوفي تليفونيا الا أنه لم يقم بالرد فبادرت الأسرة بالتوجه إلى مسكنه وعثرت عليه جثة هامدة؛ وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي تحت تصرف النيابة العامة.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفى للاستماع لأقوالهم.