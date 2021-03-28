بسبب كورونا.. تأجيل مسابقة وظائف شركة مياه البحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، تأجيل اختبارات مسابقة وظائف الشركة إلى إشعار آخر نظرًا للظروف الحالية والتحذير من الموجة الثالثة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قرار تأجيل اختبارات المسابقة جاء حرصا على سلامة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر وكذلك القائمين على تنظيم الاختبارات، حيث تم إرجاء إجراء الاختبارات حتى إشعار اخر وسوف تعلن الشركة عن موعد إجراء الاختبارات فور تحديده.كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، الاثنين الماضي أسماء المتقدمين لمسابقة الإعلان رقم 2 لعام 2020، المستوفين للشروط في وظائف مهندسين المشروعات، ومهندسي صيانة كهربائية، وصيانة ميكانيكية، ومهندس تشغيل صرف صحي، كما تم الإعلان عن الأسماء المتقدمين لوظائف كيميائي وفني تشغيل صرف صحي وفني تشغيل مياه، وكذلك كوحدات الشركة إجراء الاختبارات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الجامعة الجديدة.