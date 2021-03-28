رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك صحتك» بالأقصر

الأحد 28/مارس/2021 - 01:26 م
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
هدى الأمير
طباعة
قام حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، بتسليم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" بمقر ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حيث إن الدراجات التى تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، يتم حجزها عن طريق لينك إلكترونى تطلقه وزارة الشباب والرياضة بدون تدخل بشري وذلك للشفافية، وتم تعاقد الوزارة مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية، ومنهم محافظة الأقصر ويستلم الشاب دراجته من مقر المديرية.

وأشار حفنى بركات حفنى، فى بيان صحفى، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تهدف بهذه المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، واستخدام الدراجات في إطار خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلي أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة للمبادرة تضمنت توزيع 1900 دراجة بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت 3 مراحل من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، ولاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

محمود حميدة يرفض الظهور فى برنامج رامز جلال: «موقف بايخ»

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021


الصور

image description

وفاة زوجة محافظ أسيوط بكورونا

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

رئيس قناة السويس: معدل التكريك وصل 27 ألف متر من الرمال

بـ25 مليار جنيه.. بدء صرف المعاشات والدفعة الأخيرة من العلاوات الخميس

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

من البندقية إلى بحيرة كومو.. السياحة الإيطالية تدفع ثمن كورونا

تحميل ملخصات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 pdf

حظر تناول الطعام بأماكن التجمعات فى كوريا الجنوبية

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

تأبين شاكر عبدالحميد بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في فروع «التنمية وبناء الدولة»

نهضة مصر تدعم مشروع «نداء» لتأمين جودة تعليم وتأهيل الأطفال ضعاف السمع