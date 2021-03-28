تسليم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك صحتك» بالأقصر

قام حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، بتسليم الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" بمقر ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حيث إن الدراجات التى تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، يتم حجزها عن طريق لينك إلكترونى تطلقه وزارة الشباب والرياضة بدون تدخل بشري وذلك للشفافية، وتم تعاقد الوزارة مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية، ومنهم محافظة الأقصر ويستلم الشاب دراجته من مقر المديرية.وأشار حفنى بركات حفنى، فى بيان صحفى، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تهدف بهذه المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، واستخدام الدراجات في إطار خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلي أن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة للمبادرة تضمنت توزيع 1900 دراجة بمختلف المحافظات.الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت 3 مراحل من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، ولاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها.