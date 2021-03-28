62 ألفا و62 إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 62 ألفا و62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 30 مليونا و218 ألفا و683 حالة.وذكرت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 741 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 548 ألفا و828 حالة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في الولايات المتحدة بلغ 47 مليونا و179 ألفا و739 شخصا.