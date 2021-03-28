ولادة أول طفل ضمن منظومة التأمين الصحى فى الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، وذلك بعد تجهيزه مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.واستقبلت مستشفى إيزيس التخصصي أول حالة طوارئ لمنتفعة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وضعت مولودها «محمد» داخل المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة وجيدة.وتم تطوير المستشفى لتضاهي كفائته التشغيلية أعلى معدلات الجودة العالمية، فيما بلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 209 مليون جنيه، فيما يتكون مستشفى «إيزيس التخصصي من 7 أدوار، وتشمل 28 سريرًا، و26 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.