زراعة المنوفية: إزالة 20 حالة تعدِ على الأراضِ الزراعية خلال أسبوع

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه خلال الفترة من 20 وحتى 26 مارس الجاري تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (20) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (21 سهما و14 قيراطا).وتمت الإزالة الفورية لعدد حالتين تعدى بمركز شبين الكوم بمساحه 6 قيراط و3 حالات بمركز بركة السبع بمساحة (21 سهما و1 قيراط)، وكذا إزالة فورية لحالة تعدى بمركز الشهداء بمساحة (7 أسهم) و(7) حالات تعدى بمركز منوف بمساحة (13 سهما و4 قيراط)، فضلا عن إزالة (4) حالات تعدى بمركز أشمون بمساحة (18 سهما و1 قيراط) و(3) حالات تعدى بمركز الباجور بمساحة (10 أسهم)، هذا وأكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.