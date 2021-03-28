هبوط أرضي في شارع بشبرا الخيمة

أعلنت الأجهزة التنفيذية فى حى غرب شبرا الخيمة، وقوع هبوط أرضى في شارع 25 بالحي فى تقاطع مع طريق بيجام.وقال اللواء سامى علام، رئيس حى غرب، أن الهبوط وقع فى تقاطع شارع ال25 مع طريق بيجام بفعل الطبيعة، ولم يحدث أى انفجارات فى شبكات المياه أو قطع لأى مرافق وإنما حدث تأكل فى القشرة الأرضية ما أدى إلى الهبوط.وأكد أن نائبى الحى المهندس إيهاب مهدى والدكتور مجدى البكري، انتقلا إلى المكان يرافقهما لجنة من شركة مياه الشرب والصحى والغاز والتليفونات والمرور، وتم معاينة الهبوط على الطبيعة، وتبين سلامة كافة المرافق فى المنطقة.وأوضح أنه تم الاستعانه بمعدات الحى فى نقل كميات الرمال لردم الحفرة والتعامل مع الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير فى الشارع والمنطقة.