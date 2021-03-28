القوى العاملة بالمنيا تعلن عن فرص عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا عن قيامها بتوفير فرص عمل للشباب والإناث بالقطاع الخاص والاستثماري لمختلف المؤهلات والتخصصات بالمصانع والشركات المنتشرة بمراكز المحافظة والمناطق الصناعية.وقامت المديرية بالإعلان عن رابط لجميع الوظائف المتاحة علي مستوي الجمهورية يمكن من خلاله الراغبين في العمل التعرف علي الوظائف المتاحة وأماكنها ومميزاتها وشروط التقدم لهذه الوظائف والمقابل المادي والرابط هوhttps:www.manpower.gov.eg...jornal_new_in_429_in.pdfوأوضحت المديرية أن كل من يرغب في التعرف علي المزيد من التفاصيل التوجه لمديرية القوى العاملة بمدينة المنيا شارع سعد زغلول برج السلام بجوار مدرسة ناصف الإعدادية الاسلامية".