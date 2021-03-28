3 أمراض تنتقل من الأم للجنين (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك 3 أمراض تنتقل من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل.وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأمراض هي مرض الزهيري والتهاب الكبد الفيروسي "ب" وفيروس نقص المناعة البشري.وأكدت الوزارة أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تستقبل كل السيدات الحوامل للمتابعة والكشف يوميًا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا والعلاج مجانًا.