رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظ مواليد الأبراج الفلكية في النصف الأول من أبريل

الأحد 28/مارس/2021 - 10:56 م
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد حظ جميع مواليد الأبراج الفلكية في النصف الأول من شهر أبريل على النحو التالي:

برج الحمل:
مهنيا: الشمس وكوكب عطارد في برج الحمل يدعمان مواليده مهنيًا، ويجعلهم أكثر انفتاح وإشراق، وأكثر قدرة على العمل لكن يجب الا ييعلنوا عن خططهم.

عاطفيا: تواجد كوكب "فينوس" يمنحهم تألقًا، ويعدهم بأوقات اجتماعية وعاطفية حلوة ويشعرون أيضًا بالراحة والأمان مع الشريك.

برج الثور:
مهنيا: يدير مواليد برج الثور الدفة بحكمة وحذر فهناك فرص ذهبية عليهم اغتنامها ولا يعطوا الثقة بسهولة ويراجعون حساباتهم بعناية مع زملائهم.
عاطفيا: هناك انشطة اجتماعية ممتعة مع الشريك وتوطد علاقتهم مع بعضهم البعض.

برج الجوزاء:
مهنيا: "الشمس" وكوكب "عطارد" في منزل المشروعات يمنحان مواليد برج الجوزاء حماس كبير ليستكملوا عملهم ولياقة، ويستطيعون أن يقومون بأعمال عديدة ويجب ألا يتذمرون إذا تعطلت أمور مهنية.
عاطفيا: كوكب "فينوس" في منزل الحب يعدهم بفترة خصبة تجعلهم أكثر انفتاح واستعداد لتوسيع دائرة حبهم مع الشريك.

برج السرطان:
مهنيا: ينجز مواليد برج السرطان أعمالهم ويكسبون الثقة ويفرضون سيطرتهم في العمل ويتقدمون للأمام.
عاطفيا: يتحسن مزاجهم ويصبحون أكثر رغبة في التفاهم مع الشريك ويجب عليهم تجنب المشادات في اوقات كثيرة.

برج الأسد:
مهنيا: "الشمس" ثم كوكب"عطارد" في منزل الحظ يدعمان أعمال ولقاءات مواليد برج الاسد ويدفعهم دفعة قوية في العمل.
عاطفيا: كوكب "فينوس" يدعمهم في الحب ويمنحهم طاقة عاطفية كبيرة تجاه الشريك.

برج العذراء:
مهنيا: كوكب "المريخ" معاكس مهنيًا ومن المهم أن يكون مواليد برج العذراء يقظيين ليحموا حقوقهم ويدرسون جيدًا ويتمهلون في قراراتهم الخاصة.
عاطفيا: هناك خلافات عاطفية مع الشريك وسوف يتم حلها قريبا.

برج الميزان:
مهنيا: رغم الضغوط كوكب "المريخ" في منزل الحظ يمنحى مواليد برج الميزان قوة وإرادة وعزيمة جبارة ليتغلبون على العقبات وتتحسن اوضاعهم المادية.
عاطفيا: كوكب "فينوس" في مواجهة برج الميزان تجعلهم مشوشين عاطفيا وتتوتر العلاقة مع الشريك.

برج العقرب:
مهنيا: الكواكب مجتمعة ف منزل العمل تمنح مواليد برج العقرب نشاط ويتم تنظيم وقتهم وطاقتهم، وتساعدهم الظروف على تخطى عقبات العمل.
عاطفيا: تواجد كوكب "المريخ" في المنزل الثامن يمنحهم طاقة عاطفية تساعدهم على تحقيق تواصل أفضل مع الشريك.

برج القوس:
مهنيا: كوكب "المريخ" في مواجهة برج القوس والوقت غير مناسب للتسرع يجب الانتباه للحقوق ولكل كلمة يتفوهون بها.
عاطفيا: تواجد كوكبي "فينوس" و"عطارد" في منزل الحب يدعمان علاقاتهم ويمدانهم بالسعادة، وحسن التصرف مع الشريك.

برج الجدي:
مهنيا: كوكب "المريخ" في منزل العمل يمنح مواليد برج الجدي ثقة بالنفس وقدرة على التخطيط، رغم الضغوط
عاطفيا: كوكب "فينوس" في برج الجدي تثير المشاكل العاطفية مع الشريك يجب التحلي بالصبر.

برج الدلو:
مهنيا: يجب على مواليد برج الدلو تجنب الفخر بنفسهم ودرس الوعود قبل اعطائها في العمل.
عاطفيا: تواجد كوكبي "فينوس" و"عطارد" في منزل العلاقات يمنحهم مشاعر إيجابية وطاقة عاطفية ويعدهم بالسعادة عاطفيا.

برج الحوت:
مهنيا: قد يكون مواليد برج الحوت مشوشين في بعض الأحيان يجب التأكد من كل التفاصيل ليتخذون قرار صائب في المال والأعمال.
عاطفا: هذا الأسبوع يمدهم "القمر" بالسحر والجاذبية، ويبدون قادرين على التأثير وفرض إرادتهم.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: استمرار التسجيل للحصول على لقاحات كورونا

مواعيد تشغيل المترو خلال رمضان فى الخطوط الثلاثة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)


الصور

image description

تسليم رئيس المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس موقعا لإقامة كنيسة بدمياط الجديدة

image description

عزبة البرج ورأس البر أول مدن المشروع التشاركي الحضري بدمياط

image description

«أم خميس» معمرة إدفو عمرها 107 أعوام: «المعاش قليل ونفسي في حياة كريمة» (فيديو)

image description

جامعة دمياط تُعلن المشاركة فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«صحة أسيوط»: نستهدف تطعيم 800 آلف طفل ضد الشلل ضمن الحملة القومية

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

إخماد حريق اندلع في مبنى أبراج وزارة المالية

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على تردد قناة dmc دراما الجديد 2021

اعرف البداية| موعد شهر رمضان 2021 في مصر

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أيام زمان

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

القيم الأخلاقية بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية محور نقاش بـ«الأعلى للثقافة» الثلاثاء

نوال السعداوي: «علاقتي بشريف أكثر تحررًا من علاقة سيمون بسارتر»

رئيس قسم المسرح بجامعة حلون يتهم الجزيرة الوثائقية بالسطو على حقوق «الأراجوز المصري»

«هجرة شجرة» في ملتقى مبدعي ونقاد أدب الطفل الخميس