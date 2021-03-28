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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء ببني سويف

الأحد 28/مارس/2021 - 01:18 م
فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم الأحد، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام (الإثنين والأربعاء 29 و31 مارس الجاري والخميس 1 أبريل القادم)، لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.

ووفقًا لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار "غدًا الإثنين"عن مناطق مديرية الصحة، مديرية الطرق، مستشفى الصدر، هيئة الطرق، الرواد، الكورنيش، خلف مطحن بوهلر، منطقة الزهور، المدرسة الفكرية، ثلاجة العجوز فيما يتم فصل الخدمة "الأربعاء القادم" عن مناطق عبد السلام عارف، السلخانة، هوايكو، حوض الدلالة.

في حين يتم قطع التيار يوم الخميس 1 أبريل عن مناطق السادات، برج رنين، القنادلة،نادي المهندسين، نادي القضاة وذلك بداية من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عالية.

وإذ يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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