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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد تضيق الخناق عليه.. ضبط مرتكب خطف أحد الأطفال بسوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 01:17 م
الامن
الامن
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكن ضباط إدارة المباحث الجنائية بسوهاج تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف أحد الأطفال بسوهاج وإعادة الطفل إلى أهليته.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء الدكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج من ورود بلاغ من مزارع - مقيم بدائرة المركز، بقيام أحد أفراد عائلته سائق - مقيم بذات الدائرة، باختطاف نجله- 5 سنوات، أثناء تواجده بالقرية محل إقامته وعلل ذلك لخلافات سابقة بينهما إبان عملهما بإحدى الدول العربية، وأضاف الـمبلغ بقيام المشكو فـى حقه باستئجار سيارة واستخدامها فـى اختطاف نجله، وورود اتصال هاتفى له على هاتف شقيقه قرر خلاله المتصل بأن الطفل المختطف برفقته.

وفى وقت لاحق تخلى المتهم عن الطفل عقب تضييق الخناق عليه، حيث عثر على الطفل بأحد الطرق المؤدية للقرية محل إقامته، كما أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "نجل عم المبلغ"، عامل - مقيمان بذات الدائرة.

بتقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ملاكى "مستأجرة" وسيارة أخرى خاصة بشقيق أحدهما "تم ضبطهما.

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