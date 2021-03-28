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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

24 وفاة و1714 إصابة بكورونا فى فلسطين

الأحد 28/مارس/2021 - 01:24 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي "نابلس 2، جنين 3، طولكرم 4، قلقيلية 1، بيت لحم 3، الخليل 6، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 1.

وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 217، سلفيت 38، جنين 179، طولكرم 88، قلقيلية 53، طوباس 10، بيت لحم 41، الخليل 109، ضواحي القدس 19، رام الله والبيرة 100، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 857، لافتة إلى أنه تم إجراء 7251 فحصا.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 191، سلفيت 75، جنين 166، طولكرم 119، قلقيلية 156، طوباس 42، بيت لحم 149، الخليل 386، ضواحي القدس 81، رام الله والبيرة 163، أريحا والأغوار 13، قطاع غزة 123.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 207 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة الغربية 682 مريضا.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا"، أكدت الكيلة أن عددهم الإجمالي بلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة 65098، بينهم 7048 تلقوا الجرعتين.

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