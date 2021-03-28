8 شركات كبرى تعلن التزامها بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع شركاء العمل البيئي ممثلا في تحالف 8 شركات عاملة في مصر بعدد من المنتجات التي تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام طواعية لدعم العمل البيئي بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسؤوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة.وأكدت وزيرة البيئة، في بيان، أن الملف البيئي شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئى بتوقيع استراتيجية القطاع البيئي التي تؤكد على فكرة أن العمل البيئي هو عمل تشاركي بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون إهدار أو استنزاف لها لأنها حق للأجيال القادمة.وأضافت أن العمل البيئي لن يحقق أهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى البيئي لدى المواطن المصري وهى الجهود التي تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعي الذى يساهم في حماية البيئة والقطاع الخاص الواعي الذى يدعم الشباب وبخلق فرص حقيقية لهم للعمل في هذا القطاع الواعي.ودعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر إلى المشاركة في هذا الميثاق ودعم العمل البيئي مع الشركات الحالية ومعلنة عن إطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة.كما أكدت فؤاد أن الوزارة سعت دائما لتوفير آليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة، حيث تم إدارة حوار مع القطاع المصرفي ليطلق وحدات تغير المناخ بالإضافة إلى دعم الساسيات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.كما أعلنت وزيرة البيئة أن هذا اليوم هو انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من اجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لذا كان لابد أن يرسخ فى اذهاننا جميعا وهو دفعنا لإعلانه اليوم المصري لإعادة التدوير ليكون يوميا نحتفل به سنويا ونجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللأجيال القادمة.