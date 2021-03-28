انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الخامس فى عقار بمدينة نصر.على الفور وجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع ب ٣ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقي العقار محل البلاغ، والمكون من ١٢ طابقا، دون إصابات.تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.