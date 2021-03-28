محافظ الدقهلية يتابع أعمال الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال حملات ازالة التعديات على جانبي نهر النيل في إطار الموجة 17 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملات في الفترة من 20: 27 مارس الجاري يبلغ 311 حالة إزالة بمساحة إجمالية قدرها 55766 متر مربع بنطاق مراكز ومدن واحياء المحافظة.وأضاف "مختار" أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية.وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء أعمال موجة الازالات، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.