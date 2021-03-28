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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد واستعدادات خطوط المترو فى رمضان

الأحد 28/مارس/2021 - 01:34 م
المترو
المترو
علا غزال
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أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الشركة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢١.

وأصدر المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم مع الاستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة.

وبحسب بيان شركة المترو، اليوم قامت الشركة بتعديل جدول التشغيل اليومي للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الشركة فى بيان لها مواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص.

وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ ص، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص.

وأوضح أنه يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى عدد رحلات تقدر بـ١٤٧٣ رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان- المرج الجديدة إلى ٥١٠ رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني بين محطتي شبرا الخيمة- المنيب إلى ٦١٢ رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتي العتبة- عدلى منصور إلى ٣٥١ رحلة.

حيث شملت الاستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضًا تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور وأن هناك تنسيقا كاملا مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط اى مخالفات أو كل أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور، ويأتى ذلك على مدار ساعات التشغيل من اليوم وأن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

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