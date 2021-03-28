مدحت العدل يخضع للقاح كورونا

حصل الكاتب الدكتور مدحت العدل على أول جرعة من لقاح كورونا، بأحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الصحة للتطعيم بلقاحات كورونا، مع زيادة أعداد المواطنين الجار تطعيمهم حاليا.ونشر "العدل" مجموعة من الصور من تطعيمه عبر صفحته على فيس بوك وعلق عليها، "الحمدلله أخذت الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا.. جزيل الشكر لمنظومة الصحة الرائعة بقيادة الوزيرة المحترمة د. هالة زايد، ومركز صحة النزهة الجديدة، وجميع العاملين بقيادة د.هبة محمود فرج.. احترام ونظافة ونظام وتعامل إنساني راقي مع الجميع.. فعلًا.. تحيا مصر".ونالت الصور تعليقات إيجابية من الجمهور المتابع لمدحت العدل عبر فيس بوك.