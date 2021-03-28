«تعليم القليوبية» تطلق مسابقة المشروع الوطني للقراءة «مصر بألوان المعرفة»

انطلقت اليوم، مسابقة المشروع الوطني للقراءة «مصر بألوان المعرفة» على مستوى محافظة القليوبية.واشتركت جميع الإدارات التعليمية في المسابقة على أربع مستويات من الطلبة:المستوى الأول: من الأول حتى الثالث الابتدائي.المستوي الثاني: من الثالث حتى السادس الابتدائي.المستوى الثالث: من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي.المستوى الرابع: من الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي.وتهدف المسابقة لتنمية روح القراءة وإعلاء شأن اللغة العربية وتنمية روح الانتماء للغتنا العربية ولمصرنا الحبيبة.وسيتم تصعيد 5 طلاب من المستوى الأول و5 من المستوى الثاني و5 من المستوى الثالث على مستوى الجمهورية.وفي نفس الوقت انطلقت مسابقة "المعلم المثقف" ويمثلها 12 معلما على مستوى المحافظة ويتم تصعيد 3 معلمين على مستوى الجمهورية.ويتم اختيار وتصفية الطلبة والمعلمين من خلال لجنة مشرفة على المسابقات.