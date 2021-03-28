«تعليم القليوبية» تطلق مسابقة المشروع الوطني للقراءة «مصر بألوان المعرفة»
الأحد 28/مارس/2021 - 01:05 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
انطلقت اليوم، مسابقة المشروع الوطني للقراءة «مصر بألوان المعرفة» على مستوى محافظة القليوبية.
واشتركت جميع الإدارات التعليمية في المسابقة على أربع مستويات من الطلبة:
المستوى الأول: من الأول حتى الثالث الابتدائي.
المستوي الثاني: من الثالث حتى السادس الابتدائي.
المستوى الثالث: من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي.
المستوى الرابع: من الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي.
وتهدف المسابقة لتنمية روح القراءة وإعلاء شأن اللغة العربية وتنمية روح الانتماء للغتنا العربية ولمصرنا الحبيبة.
وسيتم تصعيد 5 طلاب من المستوى الأول و5 من المستوى الثاني و5 من المستوى الثالث على مستوى الجمهورية.
وفي نفس الوقت انطلقت مسابقة "المعلم المثقف" ويمثلها 12 معلما على مستوى المحافظة ويتم تصعيد 3 معلمين على مستوى الجمهورية.
ويتم اختيار وتصفية الطلبة والمعلمين من خلال لجنة مشرفة على المسابقات.
واشتركت جميع الإدارات التعليمية في المسابقة على أربع مستويات من الطلبة:
المستوى الأول: من الأول حتى الثالث الابتدائي.
المستوي الثاني: من الثالث حتى السادس الابتدائي.
المستوى الثالث: من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي.
المستوى الرابع: من الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي.
وتهدف المسابقة لتنمية روح القراءة وإعلاء شأن اللغة العربية وتنمية روح الانتماء للغتنا العربية ولمصرنا الحبيبة.
وسيتم تصعيد 5 طلاب من المستوى الأول و5 من المستوى الثاني و5 من المستوى الثالث على مستوى الجمهورية.
وفي نفس الوقت انطلقت مسابقة "المعلم المثقف" ويمثلها 12 معلما على مستوى المحافظة ويتم تصعيد 3 معلمين على مستوى الجمهورية.
ويتم اختيار وتصفية الطلبة والمعلمين من خلال لجنة مشرفة على المسابقات.