31 مارس أخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج لمحامي شمال البحيرة

أعلنت نقابة محامي شمال البحيرة، برئاسة النقيب الفرعي عبدالمنعم عودة، عن آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في العلاج لمحاميي الفرعية وأسرهم.وأكدت فرعية شمال البحيرة، في بيان لها، أن آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في العلاج 31 مارس الجاري لعام 2021، تيسيرًا منها على أعضائها.وأهابت "الفرعية" بأعضائها الراغبين بالاشتراك في العلاج سرعة التوجه إلى مقر النقابة الفرعية للانتهاء من إجراءات الاشتراك.