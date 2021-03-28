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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات

الأحد 28/مارس/2021 - 01:05 م
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية
هبه عويضه
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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة بالأحياء وإلزام المحال التجارية والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإزالة التعديات والإشغالات بالطريق العام.

جاء ذلك بناءً تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لتطبيق الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وشن حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة للتفتيش علي تراخيص المحلات ورفع الإشغالات بقرى أبيس السابعة، وأسفرت الحملة عن إغلاق مقهى غير مرخص، وتوجيه ٢ إنذار لعدد ٢ منشأة، وضبط عدد ١٠ حالات إشغال طريق متنوع وكمية من الشيش.

كما قام حي المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة شملت ش ٤٥ قبلى، ش ٣٠ ابوكمال متفرع من ش 45 قبلى، ش مصطفى كامل عزبة الرحمنة الاصلاح، ش ٢٥ طوسون، وأسفرت الحملة عن إغلاق مركز تعليمي وقاعة أفراح وفرض غرامات فورية بقيمة ٢٥ ألف جنيها.

وشن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت برج العرب القديم، قرية الغربانيات، قرية بهيج، وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر صحة وتحرير 16 محضر لعدم الالتزام بقوانين العمل، وتحرير 4 محاضر تموين، كما تم ضبط 13 منشأة إدارة بدون ترخيص وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر بيئة، وتحرير 3 محاضر إشغال طريق.

وقام حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حمله للتفتيش علي قاعات الافراح بمنطقة الرأس السوداء ومتابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وقد اسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ ٥٣ ألف جنيها علي القاعات المخالفة.
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات
الإسكندرية تواصل حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات

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