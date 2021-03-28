الرئيس يوجه بالتعاون الدولي لتوفير رافعات تفريغ السفين الجانحة بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة للسويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بقيام شركة "Smit" بالمشاركة في أعمال تعويم السفينة الجانحة، بالتنسيق مع الجانب الدولي لتوفير رافعات يصل ارتفاعها إلى 250 مترًا، استعدادًا لتفريغ حمولات السفينة الجانحة إذا لزم الأمر.وأضاف "ربيع"، في بيان له اليوم الأحد، أنه تخفيف حمولة السفينة السيناريو الأصعب، خاصة وهى محملة بحوالي 18 ألف حاوية.وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل جارٍ على مدار 24 ساعة متواصلة، لتعويم السفينة الجانحة، واستئناف عودة الملاحة بالمجرى الملاحي، مشيرا إلى تكثيف الجهود بدمج أعمال تكريك موقع السفينة والقطر، في مناورة ثنائية، للإسراع من عملية التعويم المعقدة.ولفت إلى أن القرار جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود، والتنسيق مع الجانب الدولي للتعاون في حالة اللجوء إلي السيناريو الأخير المطروح لإعادة تعويم السفينة وهو تفريغ الحمولات.واستعانت شركة Smit بقاطرة هولندية، بقوة شد 85 طن.اشار ربيع، الي وصولها، مساء اليوم الأحد، ليرتفع عدد القاطرات المشاركة في اعمال التعويم الي 15 قاطرة وكراكتين.من جهتها اكدت مصادر ملاحية استجابة السفينة الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس لمحاولات السحب.وكشفت المصادر عن قيام فرق الانقاذ البحرى بهيئة قناه السويس بقيام الغطاسين بعمل استكشاف اسفل السفينه الجانحه بالقناه لمعرفه وضع السفينه من القاع وما وصلت اليه اعمال التكريك والتعميق اسفل السفينه بمعرفه الكراكه مشهور "التي تعمل علي التكريك اسفل السفينه لتمكن القاطرات من سحب السفينه، وتقوم قاطرات اخرى بالدفع من الخلف حتي يتم تحريك السفينهوفي نفس السياق قال الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناه السويس انه تم تحريك الدفة الخاصه بالسفينة بدرجه٣٠درجه يمينًا ًيسارًا ".واضاف ان موخرة السفينة، بدات تتحرك عن الايام السابقة، وهذا ما يؤكد نجاح عمليه السحب.كشف الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تقديم عدة خدمات لوجيستية للسفن العالقة بالمجري الملاحي بسبب جنوح السفينة البنمية، والتي تصل ٣٢٠ سفينة.اشار ربيع الي توفير جميع مطالب الاطقم البحرية الموجودة بالسفن العالقة.لافتا الي تلقي ادارة الأزمات المنعقدة كغرفة عمليات بموقع السفينة الجانحة، استغاثة من ٣ سفن تحمل علي متنها " مواشي"، باستنزاف العلف.وتدخلت قناة السويس لسرعة صرف العلف، مع توفير طاقم طبي لهم.