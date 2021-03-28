بعد تعطل ماكيناتها.. ميناء دمياط ينجح في إنقاذ سفينة حاويات

نجحت هيئة ميناء دمياط اليوم، في إنقاذ سفينة الحاويات "xpress Nile" والتي تعرضت لعطل مفاجئ في الماكينات الرئيسة لها على بعد يبلغ حوالي 8 ميل بحري من ميناء دمياط، وكانت السفينة المصرية الجنسية والتي يبلغ طولها 133 مترا وغاطسها 6 أمتار قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء.وقام اللواء بحري أركان حرب وليد عوض، رئيس هيئة الميناء، بالعرض على الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذي وجه بسرعة الاستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء حفاظا على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى وحرصا على سلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها.ودفعت هيئة الميناء بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدي الميناء، حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتراكيها برصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ حمولة السفينة تمهيدا للبدأ في عملية الإصلاح لمحركاتها.