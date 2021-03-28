بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث مستشفى السلط بالأردن

بدأت اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المسئولين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "السلط" في الأردن، في محكمة صلح جزاء عمَّان، والتي يحاكم فيها 13 متهما بجرم التسبب بوفاة 7 أشخاص.وجرى إحضار المتهمين من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التهم المسندة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وتعود أحداث قضية مستشفى السلط الحكومي إلى نحو أسبوعين، حيث توفي 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأوكسجين عنهم.