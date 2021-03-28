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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث مستشفى السلط بالأردن

الأحد 28/مارس/2021 - 01:02 م
محاكمة المتهمين في
محاكمة المتهمين في حادث مستشفى السلط الأردن
أمينة ذكى
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بدأت اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المسئولين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "السلط" في الأردن، في محكمة صلح جزاء عمَّان، والتي يحاكم فيها 13 متهما بجرم التسبب بوفاة 7 أشخاص.

وجرى إحضار المتهمين من أماكن توقيفهم، وتُليت عليهم التهم المسندة إليهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتعود أحداث قضية مستشفى السلط الحكومي إلى نحو أسبوعين، حيث توفي 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأوكسجين عنهم.

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